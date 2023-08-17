الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على سانت كاترين وأمطار خفيفة ورعدية على حلايب وشلاتين، كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ويتوقع أن يشهد اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2 : 3 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28 درجة.