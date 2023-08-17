محافظ الإسماعيلية يناقش مقترحات خطة مشروعات رصف الطرق









عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية لمشروعات رصف الطرق بالمحافظة للعام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.



وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، استشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن، معاون المحافظ للتخطيط والمتابعة، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، مديري إدارات الحسابات الخاصة والعامة بديوان عام المحافظة، ممثلي كافة المرافق العامة من كهرباء، اتصالات، غاز، ومرفق المياه بهيئة قناة السويس.



استهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، باستعراض نسب تنفيذ مشروعات المرافق العامة (مياه الشرب والصرف الصحي، كهرباء، غاز طبيعي، اتصالات) بكل مركز ومدينة على مستوى المحافظة ومواعيد الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، موجهًا بضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة المرافق قبل البدء في تنفيذ خطة رصف الطرق.

تلا ذلك عرض ومناقشة مقترح خطة رصف الطرق بمدينة الإسماعيلية بأحيائها الثلاثة، والتي تضمنت عرض مقترح بتصور كامل لتطوير ورصف منطقة البلابسة، رصف عدد من الشوارع بمنطقة عرايشية مصر، رصف عدد من الشوارع بمنطقة السلام بحي ثان مدينة الإسماعيلية.

بجانب عرض مقترح برصف عدد من الشوارع بحي ثالث مدينة الإسماعيلية (الثالثة جاهزة - شارع دار الشفاء)، وحي أول (المشتل، الجيش، ثروت، الإسكندرية).

ثم عرض ومناقشة مقترح خطة رصف الطرق بمدينة القنطرة شرق، والتي تضمنت عدد من شوارع المدينة القديمة ذات الكثافة المرورية العالية.

بالإضافة لمناقشة مقترح خطة رصف الطرق بمركز ومدينة التل الكبير، مع مراعاة البدء في رصفها عقب الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي، وتضمن المقترح شوارع (الكورنيش، الفدائيين، تل البلد)، على أن يتم وضع دراسة ميدانية قبل البت في التنفيذ.



ووجَّه محافظ الإسماعيلية بدراسة عدد من المقترحات لرصف بعض الطرق على مستوى المحافظة، على أن تتضمن الدراسة مسافة الطريق، الفائدة من رصفة، عدد المواطنين الذين يخدمهم الطريق، والتكلفة.

مشددًا، على أن يتم أخذ رأي المواطنين في الاعتبار قبل إقرار رصف الطرق في الخطة الاستثمارية.



وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن الأولوية لرصف الطرق التي يقع عليها كثافات مرورية عالية، على أن تكون البداية بالطرق التي تربط المراكز والمدن بالطرق الرئيسية، ثم الطرق الرابطة بين القرى الرئيسية والمراكز والمدن، ثم الطرق التي تربط التوابع بالقرى الرئيسية.



ووجَّه المحافظ بضرورة وضع اللوحات والعلامات الإرشادية على الطرق عقب الانتهاء من رصفها، مع التأكيد على عمل حواجز خرسانية على جانب الطرق والمحاور التي بها منحنيات خطرة خاصة على جوانب الترع؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.



وفي نهاية الاجتماع وجَّه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن باختيار قطعة أرض مناسبة بكل مركز خلال أسبوع، بالتنسيق مع كافة المرافق ومديرية الطرق والنقل؛ لإقامة حديقة عامة لتكون متنفسًا للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة المختلفة.