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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي بطلا للسوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه

مانشستر سيتي بطلا
مانشستر سيتي بطلا للسوبر الأوروبي

توج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ببطولة كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب كارايسكاكيس.

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مانشستر سيتي يسجل التعادل في إشبيلية ويعود للمباراة

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شاهد.. هدف يوسف النصيري يمنح إشبيلية التقدم على مانشستر سيتي في السوبر الأوروبي

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إيدرسون.     

الدفاع: كايل ووكر، أكانجي، جفارديول، ناثان آكي.

الوسط: رودري، كوفاسيتش، فودين.

الهجوم: بالمر، جريليش، إيرلينج هالاند.

بينما دخل إشبيلية المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى : ياسين بونو.

الدفاع: خيسوس نافاس - لويك بادي - نيمانيا جوديلي - ماركوس أكونيا.

الوسط : جوان جوردان - إيفان راكيتيتش - لوكاس أوكامبوس.

الهجوم : يوسف النصيري – إيريك لاميلا - أوليفر توريس.

سجل النجم المغربي الدولي يوسف النصري هدف التقدم لفريق إشبيلية في الدقيقة 25 من الشوط الأول، حاول بعدما السيتي إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة لكنه لم يتمكن من الوصول لشباك الفريق الأندلسي.

وفي الدقيقة 63 من عمر المباراة تمكن اللاعب كول بالمر من إدراك هدف التعادل للفريق الإنجليزي من ضربة رأسية ليعيد السيتيزن إلى اللقاء وتعود المباراة إلى نقطة البداية مرة أخرى.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة في أشواطها الأصلية بهدف لكل فريق، لتتجه المواجهة إلى ركلات الترجيح التي حسمت البطولة لصالح السيتي لأول مرة في تاريخه.

خاض فريق مانشستر سيتي المباراة بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بينما خاض إشبيلية المباراة بصفته بطلا للدوري الأوروبي النسخة الأخيرة.