عاجل
وزير الثقافة الأسبق: إسقاط الأنظمة على غرار ما حدث لصدام حسين لن يتكرر (فيديو)
الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد.. هدف يوسف النصيري يمنح إشبيلية التقدم على مانشستر سيتي في السوبر الأوروبي

يوسف النصيري
يوسف النصيري

تقدم فريق اشبيلية الإسباني بهدف مباغت في شباك مانشستر يتي الإنجليزي لتصبح النتيجة 1-0 في مباراة السوبر الأوروبي.

txt

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي

ونجح المغربي الدولي يوسف النصيري في تسجيل هدف تقدم فريقه في الدقيقة 25 بضربة رأس مذهلة على يمين حارس مانشستر سيتي.

تشكيل مانشستر سيتي في السوبر الأوروبي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، أكانجي، جفارديول، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، فودين.

خط الهجوم: بالمر، جريليش، إيرلينج هالاند.

شاهد هدف النصيري في السيتي

تشكيل اشبيلية في السوبر الأوروبي

في حراسة المرمى : ياسين بونو.

خط الدفاع : خيسوس نافاس - لويك بادي - نيمانيا جوديلي - ماركوس أكونيا.

في خط الوسط : جوان جوردان - إيفان راكيتيتش - لوكاس أوكامبوس.

خط الهجوم : يوسف النصيري – إيريك لاميلا - أوليفر توريس.