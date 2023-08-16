شاهد.. هدف يوسف النصيري يمنح إشبيلية التقدم على مانشستر سيتي في السوبر الأوروبي

تقدم فريق اشبيلية الإسباني بهدف مباغت في شباك مانشستر يتي الإنجليزي لتصبح النتيجة 1-0 في مباراة السوبر الأوروبي.

ونجح المغربي الدولي يوسف النصيري في تسجيل هدف تقدم فريقه في الدقيقة 25 بضربة رأس مذهلة على يمين حارس مانشستر سيتي.

تشكيل مانشستر سيتي في السوبر الأوروبي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، أكانجي، جفارديول، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، فودين.

خط الهجوم: بالمر، جريليش، إيرلينج هالاند.

شاهد هدف النصيري في السيتي

تشكيل اشبيلية في السوبر الأوروبي

في حراسة المرمى : ياسين بونو.

خط الدفاع : خيسوس نافاس - لويك بادي - نيمانيا جوديلي - ماركوس أكونيا.

في خط الوسط : جوان جوردان - إيفان راكيتيتش - لوكاس أوكامبوس.

خط الهجوم : يوسف النصيري – إيريك لاميلا - أوليفر توريس.