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الخميس 17 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يسجل التعادل في إشبيلية ويعود للمباراة

كول بالمر لاعب مانشستر
كول بالمر لاعب مانشستر سيتي

نجح مانشستر سيتي الإنجليزي في إدراك هدف التعادل بشباك إشبيلية الإسباني خلال مباراة السوبر الأوروبي الجارية بين الفريقين على ملعب كارايسكاكيس.

سجل الهدف اللاعب كول بالمر من ضربة رأسية في الدقيقة 63 من عمر المباراة ليعيد السيتيزن إلى اللقاء وتعود المباراة إلى نقطة البداية مرة أخرى.

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شاهد.. إشبيلية يتقدم على مانشستر سيتي بهدف يوسف النصيري في الشوط الأول

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شاهد.. هدف يوسف النصيري يمنح إشبيلية التقدم على مانشستر سيتي في السوبر الأوروبي

وكان النجم المغربي الدولي يوسف النصري قد سجب هدف تقدم إشبيلية في الدقيقة 25 من الشوط الأول، حاول بعدما السيتي إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة لكنه لم يتمكن من الوصول لشباك الفريق الأندلسي.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر، أكانجي، جفارديول، ناثان آكي.

الوسط: رودري، كوفاسيتش، فودين.

الهجوم: بالمر، جريليش، إيرلينج هالاند.

بينما دخل إشبيلية المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى : ياسين بونو.

الدفاع: خيسوس نافاس - لويك بادي - نيمانيا جوديلي - ماركوس أكونيا.

الوسط : جوان جوردان - إيفان راكيتيتش - لوكاس أوكامبوس.

الهجوم : يوسف النصيري – إيريك لاميلا - أوليفر توريس.

ويخوض فريق مانشستر سيتي المباراة بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بينما يخوض إشبيلية المباراة بصفته بطلا للدوري الأوروبي النسخة الأخيرة.