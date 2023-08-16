مانشستر سيتي يسجل التعادل في إشبيلية ويعود للمباراة

نجح مانشستر سيتي الإنجليزي في إدراك هدف التعادل بشباك إشبيلية الإسباني خلال مباراة السوبر الأوروبي الجارية بين الفريقين على ملعب كارايسكاكيس.

سجل الهدف اللاعب كول بالمر من ضربة رأسية في الدقيقة 63 من عمر المباراة ليعيد السيتيزن إلى اللقاء وتعود المباراة إلى نقطة البداية مرة أخرى.

وكان النجم المغربي الدولي يوسف النصري قد سجب هدف تقدم إشبيلية في الدقيقة 25 من الشوط الأول، حاول بعدما السيتي إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة لكنه لم يتمكن من الوصول لشباك الفريق الأندلسي.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر، أكانجي، جفارديول، ناثان آكي.

الوسط: رودري، كوفاسيتش، فودين.

الهجوم: بالمر، جريليش، إيرلينج هالاند.

بينما دخل إشبيلية المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى : ياسين بونو.

الدفاع: خيسوس نافاس - لويك بادي - نيمانيا جوديلي - ماركوس أكونيا.

الوسط : جوان جوردان - إيفان راكيتيتش - لوكاس أوكامبوس.

الهجوم : يوسف النصيري – إيريك لاميلا - أوليفر توريس.

ويخوض فريق مانشستر سيتي المباراة بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بينما يخوض إشبيلية المباراة بصفته بطلا للدوري الأوروبي النسخة الأخيرة.