شاهد.. إشبيلية يتقدم على مانشستر سيتي بهدف يوسف النصيري في الشوط الأول

أنهى فريق إشبيلية الشوط الأول متقدمًا على مانشستر سيتي بهدف من دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب كارايسكاكيس ببطولة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم.

سجل النجم المغربي الدولي يوسف النصري هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 25 من الشوط الأول، حاول بعدها السيتي إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة لكنه لم يتمكن من الوصول لشباك الفريق الأندلسي.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر، أكانجي، جفارديول، ناثان آكي.

الوسط: رودري، كوفاسيتش، فودين.

الهجوم: بالمر، جريليش، إيرلينج هالاند.

شاهد هدف يوسف النصري في مانشستر سيتي:

بينما دخل إشبيلية المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: خيسوس نافاس - لويك بادي - نيمانيا جوديلي - ماركوس أكونيا.

الوسط : جوان جوردان - إيفان راكيتيتش - لوكاس أوكامبوس.

الهجوم: يوسف النصيري – إيريك لاميلا - أوليفر توريس.

ويخوض فريق مانشستر سيتي المباراة بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بينما يخوض إشبيلية المباراة بصفته بطلًا للدوري الأوروبي النسخة الأخيرة.