نجوى فؤاد تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب (فيديو)

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها تعرضت للإصابة في الفقرة القطنية بالعمود الفقري، وهناك عصب مقترب من الفقرة، معقبة: "أجريت عمليات وبقالي سنة بتعالج”.

وأضافت نجوى فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"،عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، مساء اليوم أنه بسبب المرض ابتعدت بشكل كامل عن الشاشة ولم تعتزل أو ترتدي الحجاب كما تردد، مؤكدة أنها تلقت أكثر من عمل في رمضان الماضي.

لم يكن لدي القدرة على العمل بسبب إصابة الضهر

وتابعت الفنانة نجوى فؤاد : “ لم يكن لدي القدرة على العمل، بسبب إصابة الضهر”، مردفة: "الفنانة فيفي عبده اتطمنت على صحتي، وإحنا أصدقاء عمر من زمن طويل.

وأشارت نجوى فؤاد إلى أن فيفي عبده ست جدةع وجميلة وعمرها ما جابت سيرة حد، ودي أكتر حاجة عاجباني فيها، ودائما ما ألتقي أنا والفنانة وهي بشكل مستمر.