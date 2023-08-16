نجوى فؤاد: تواصلت مع أحد أفراد الزعيم عادل إمام وهو بخير

حلت الفنانة نجوى فؤاد ضيفة خلال مكالمة هاتفية في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشفت خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية، وطمأنت الجمهور على صحة الزعيم عادل إمام.

وقالت الفنانة نجوى فؤاد، أن يحيى حقي مدير الرقابة على المصنفات في وقت من الأوقات، وجه لها نصيحة خلال بداية مشوارها الفني، موضحة أنها اطمئنت على الزعيم عادل إمام.

وتابعت "نجوى" خلال مداخلة هاتفيه عبر برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2، :"أول ما تكوني في فرح أوعي تتمايلي على حضن الراجل، في راقصات بتعمل كده بتتمايل على أحضان المتفرجين ودي حاجه مش حلوة، واللي قالي وقتها النصيحة دي هو يحيى حقي الله يرحمه".



وأضافت نجوى فؤاد، أنها تتفائل بفستان "قولوله" لـ عبد الحليم حافظ ودي كانت بداية نجاحي، وأنا كنت بحبه أوي وهو كان ملتزم في شغله وطيب وجدع".

واستكملت نجوى فؤاد، أنها اطمئنت على الزعيم عادل إمام، من خلال التواصل مع أفراد عائلته وهو بصحة جيدة وبخير، ولكنه كان نائما وقت اتصالها عليه.

واختتمت نجوى فؤاد حديثها عن تصريحات مادلين طبر: "دايما المريض فنان أو غير فنان بيبقى مش قادر يرد أو يتواصل هو الفنان على رأسه ريشة بس بيبقى حد من الأسرة هو اللي بيرد، مش ضروري أتصل على الشخص وأرهقه وأمتص قوته" .



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.