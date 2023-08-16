اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: الترشح لانتخابات الرئاسة يكشف تماسك الوفديين
تنشر جريدة الوفد الورقية اليومية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “عبدالسند يمامة: الترشح لانتخابات الرئاسة يكشف تماسك الوفديين".
كما يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:
خوض الوفد الانتخابات يعد تفعيلًا لنص المادة الخامسة من الدستور
برنامجي الانتخابي يتضمن العديد من الملفات حول المستقبل
حزمة إجراءات تعليمية للتخفيف على أولياء الأمور والطلاب
"السيسي": مخرجات الحوار الوطني متنوعة التنفيذ تشريعيًا وتنفيذيًا للمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية
الرئيس: الدولة قادرة على تخطي الوضع الاقتصادي الحالي