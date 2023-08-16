عاجل
وزير الثقافة الأسبق: إسقاط الأنظمة على غرار ما حدث لصدام حسين لن يتكرر (فيديو)
الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: الترشح لانتخابات الرئاسة يكشف تماسك الوفديين

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد الورقية اليومية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “عبدالسند يمامة: الترشح لانتخابات الرئاسة يكشف تماسك الوفديين".

 كما يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:

 خوض الوفد الانتخابات يعد تفعيلًا لنص المادة الخامسة من الدستور

  برنامجي الانتخابي يتضمن العديد من الملفات حول المستقبل

  حزمة إجراءات تعليمية للتخفيف على أولياء الأمور والطلاب

  "السيسي": مخرجات الحوار الوطني متنوعة التنفيذ تشريعيًا وتنفيذيًا للمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية

  الرئيس: الدولة قادرة على تخطي الوضع الاقتصادي الحالي 