حملة مكبرة بحي المعادي لازالة الاشغالات وغلق وتشميع المحلات المخالفة

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، على أهمية التواجد الميدانى لرؤساء الاحياء للوقوف على التنفيذ ومتابعة اى مستجدات الى جانب رفع كافة المخالفات والاشغالات والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة .

وفي سياق ذلك تابعت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، جهود حي المعادي برئاسة اللواء دكتور طارق بحيري وبالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية لازالة الاشغالات و مخالفات المحلات و الكافيهات ووقف اي اعمال مخالفة عبر المتابعة الميدانية الدورية .

غلق وتشميع ٢ شقه سكنيه لتحويلهم الى شركه استشارات هندسية بمشروع ريحانه ريزدنس زهراء المعادي

وأسفرت جهود الحي عن غلق وتشميع ٢ شقه سكنيه لتحويلهم الى شركه استشارات هندسية بمشروع ريحانه ريزدنس زهراء المعادي بناء على الشكوى الواردة إلينا عبر البوابه الالكترونيه الموحده للشكاوى الحكومية الموحدة .

و بالتعاون مع ادارة المحلات والمتابعة الميدانية و الإشغالات تم عمل حمله رفع اشغالات بمنطقة دجله بشارع 215 و بشارع 9 ثكنات المعادي.

وغلق وتشميع ورفع اشغالات مقهى شارع دمشق مع شارع10، وايقاف اعمال بالعقار 26 شارع 76 مع شارع 13 مكرر عباره عن تركيب سور من الحديد امام العقار تم ايقاف الاعمال ومصادره المعدات وايداعها بمخزن الحي، وغلق وتشميع جيم 8 شارع شمال سيناء 1، وغلق وتشميع ورشه ثلاجات وغسالات شارع 13 مكرر.

ياتي هذا فى ضوء تعليمات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، لرؤساء أحياء المنطقة بضرورة استمرار التواجد الميداني وتأكيدها على متابعة كل ما يطرأ والتعامل الفورى معه لرفع اى معاناة او ضرر من شأنه ان يؤرق المواطن و تحسين مستوي الخدمات المقدمة له في كافه القطاعات وتلبية احتياجاتهم في المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية .

يذكر أن أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن مديرية التموين ترفع درجة الاستعداد القصوى فيما يتعلق بتفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومديرية التموين ومباحث التموين للتصدى بكل حزم لمحتكري السلع ومروجي السلع منتهية الصلاحية، موضحًا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها محافظة القاهرة أهمية بالغة.

وثمن محافظ القاهرة جهود مديرية التموين التي تستهدف الرقابة على الأسواق وضبط الأسواق والتصدي لكل صور الغش التجاري، وكذلك المرور الدوري والتعامل على الفور مع أي متجر لا يلتزم بالأسعار المقررة ويقوم بتداول سلع منتهية الصلاحية، مؤكدًا حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، متمثلة في مديرية التموين والأحياء، على التنسيق لردع محتكري السلع وكل من يضر بصالح وصحة المواطن.