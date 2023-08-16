التنمية الشاملة بربوع مصر تؤكد اللامركزية في رؤية الرئيس السيسي.. فيديو

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محافظة مطروح ولقائه أهالي المحافظة، وجهت رسائل عدة أهمها أن فكرة المركز في الدولة المصرية بدأت تختفي، وأن كل المدن المصرية هي مركز بالنسبة للقيادة السياسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع شاشة "إكسترا نيوز"، أن الرسالة الثانية هي عن فكرة عدالة التنمية، حيث رأينا الرئيس وهو يقول إنه لا يوجد شبر في مصر لن تصل إليه يد التنمية، وهي فكرة حرص الرئيس على إيصالها اليوم خلال حديثه.

طرح الحقائق على الرأي العام

وأوضح أن الفكرة الثالثة هي فكرة المكاشفة والمصارحة من الرئيس في طرح الحقائق على الرأي العام، وكما نؤكد أن هناك أزمة نؤكد أن هناك حلولًا لهذه الأزمة، ولدينا الخبرات والقدرة التي نمتلكها في مواجهة الأزمات.

ولفت إلى أنه من الرسائل المهمة أيضا فكرة التلاحم بين القيادة والقواعد الشعبية، اليوم القيادة تذهب للقيادة الشعبية وتستمع إليهم، وفكرة تطوير واحة سيوة جاءت نتيجة مطالب شعبية استمعت لها القيادة المرنة واستجابت لها.