بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي

تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية بجودة عالية والتي ستجمع بين الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب كارايسكاكيس للمنافسة على لقب بطولة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم.

وأعلن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا تشكيل مانشستر سيتي الأساسي الذي سيخوض به المباراة وجاء كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر، أكانجي، جفارديول، ناثان آكي.

الوسط: رودري، كوفاسيتش، فودين.

الهجوم: بالمر، جريليش، إيرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية:

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية، في نهائي السوبر الأوروبي، مساء اليوم، على شبكة قنوات بي إن سبورت، بشكل حصري، وتبث المواجهة المرتقبة عبر شاشتها beIN Sports 1 HD Premium.

يبحث بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، عن تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم، بعد الموسم الكبير للفريق خلال موقعة الفريق الأندلسي، لضم بطولة أخرى للثلاثية التاريخية.

وحقق السيتي ثلاث بطولات خلال الموسم الماضي قابلة للزيادة، حيث توج بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد والدوري الإنجليزي، بينما خسر لقب كأس الدرع الخيرية أمام آرسنال.

على الصعيد الآخر، يأمل إشبيلية في تحقيق البطولة، بعد التتويج بلقب الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي.

مشوار السيتي وإشبيلية قبل موقعة السوبر:

نجح مانشستر سيتي في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الفوز على إنتر ميلان في المباراة النهائية من المسابقة، والتي انتهت بهدف نظيف.

بينما حقق إشبيلية لقب الدوري الأوروبي، بعد الفوز على روما الإيطالي في نهائي البطولة، والتي شهدت وصول الفريقين لركلات الترجيح، ليحسمها الفريق الأندلسي في النهاية، ليلتقي الثنائي في نهائي السوبر الأوروبي.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية