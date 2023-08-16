بونو يقود تشكيل إشبيلية أمام مانشستر سيتي في السوبر الأوروبي

أعلن المدرب الإسباني خوسيه لويس مينديليبار المدير الفني لنادي إشبيلية الإسباني، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة مانشستر سيتي في لقاء كأس السوبر الأوروبي لنسخة 2023، والذي يجمع بين الفريقين على ملعب ستاد كارايسكاكيس في مدينة بيرايوس اليونانية، مساء اليوم الأربعاء.

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بونو والنصيري يقودان تشكيل إشبيلية أمام مانشستر سيتي

ويقود المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني تشكيل الفريق ويعاونة مواطنه يوسف النصيري، في تشكيل الأندلسي لمواجهة السوبر الأوروبي الذي جاء مكون من:-

في حراسة المرمى : ياسين بونو.

خط الدفاع : خيسوس نافاس - لويك بادي - نيمانيا جوديلي - ماركوس أكونيا.

في خط الوسط : جوان جوردان - إيفان راكيتيتش - لوكاس أوكامبوس.

خط الهجوم : يوسف النصيري – إيريك لاميلا - أوليفر توريس.

ويتواجد على مقاعد بدلاء إشبيلية أمام مانشستر سيتي كل من ديميتروفيتش وجاتوني وبيدروسا ومونتيل وسوسو ورافا مير وتيكاتيتو وسو وبابو جوميز وجوانلو وكيكي سالس ومانو بوينو.

بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي مكون من:-

في حراسة المرمى: إيدرسون، وخط الدفاع كايل ووكر وأكانجي وجفارديول وناثان آكي، وفي خط الوسط ورودري وكوفاسيتش وفيل فودين، وفي خط الهجوم بالمر وجاك جريليش وإيرلينج هالاند.

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