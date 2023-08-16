تستكمل منافسات بطولة كأس البرازيل في الساعات الأولى من صباح غدًا الخميس، بمواجهتين من العيار الثقيل في الدور نصف النهائي للبطولة لنسخة الموسم 2022 – 2023.

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مباريات نارية في نصف نهائي كأس البرازيل

يخوض نادي ساوباولو مواجهة قوية أمام نظيره فريق كورينثيانز غدًا الخميس، في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتي تقام على ملعب ستاد مورومبي.

وستكون المواجهة الثانية بين فريقي فلامينجو الذي يواجه نادي جريميو في تمام الساعة الثالثة والنصف فجر الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتي تقام على ملعب ستاد ماراكانا.

نتائج مباريات الذهاب من نصف نهائي كأس البرازيل

حقق كورينثيانز الانتصار على نادي ساو باولو بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعبه ووسط جمهوره، في حين حقق نادي فلامينجو الانتصار على جريميو بهدفين دون مقابل، والتي شهدت طرد اللاعب والتر كانيمان.