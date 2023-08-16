جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة إشبيلية بنهائي السوبر الأوروبي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره إشبيلية، والتى تجمعهما، على ملعب جورجيوس كارايسكاكيس، بنهائي السوبر الأوروبي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، أكانجي، جفارديول، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، فودين.

خط الهجوم: بالمر، جريليش، إيرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في نهائي السوبر الأوروبي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية، فى نهائي السوبر الأوروبي، مساء اليوم، على شبكة قنوات بى ان سبورت، بشكل حصري، وتبث المواجهة المرتقبة عبر شاشتها beIN Sports 1 HD Premium.

يبحث بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، عن تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم، بعد الموسم الكبير للفريق خلال موقعة الفريق الأندلسي، لضم بطولة أخري للثلاثية التاريخية.

وحقق السيتي ثلاثة بطولات خلال الموسم الماضي قابلة للزيادة، حيث توج بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد والدوري الإنجليزي، بينما خسر لقب كأس الدرع الخيرية أمام اَرسنال.

على الصعيد الأخر، يأمل إشبيلية في تحقيق البطولة، بعد التتويج بلقب الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي.

مشوار السيتي وإشبيلية قبل موقعة السوبر

نجح مانشستر سيتي في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الفوز على إنتر ميلان في المباراة النهائية من المسابقة، والتي أنتهت بهدف نظيف.

بينما حقق إشبيلية لقب الدوري الأوروبي، بعد الفوز على روما الإيطالي في نهائي البطولة، والتي شهدت وصول الفريقين لركلات الترجيح، ليحسمها الفريق الأندلسي في النهاية، ليلتقي الثنائي في نهائي السوبر الأوروبي.