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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الإمام الأكبر ينعي العالم طاهر الحامدي مدير عام مجلة الأزهر سابقًا

الشيخ طاهر الحامدي
الشيخ طاهر الحامدي

نعى الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، العالم الشيخ طاهر الحامدي، مدير عام مجلة الأزهر سابقًا، بعد وفاته اليوم، والذي دفن بمسقط رأسه بمدينة أرمنت غربي الأقصر.

 

وجاء بيان الأزهر: بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، ينعى أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العالم الجليل والمربِّي الكبير الشيخ طاهر الحامدي، مدير عام مجلة الأزهر سابقًا، الذي وافته المنية، صباح اليوم الأربعاء.

ويقدِّر شيخ الأزهر وعلماؤه وطلابه جهودَ الفقيد الراحل في خدمة الدعوة الإسلامية ونشر المنهج الأزهري من خلال إسهاماته في معاونة الباحثين وطلاب العلم، والارتقاء بمجلَّة الأزهر طوال فترة عمله، وأثره المبارك في التربية الروحية والاستقامة على طريق الله وتعاليم نبيه صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه والأولياء والصالحين من بعدهم.

ويتقدَّم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الأسرة الكريمة للفقيد، وإلى تلاميذه ومريديه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمَّد الراحل العزيز بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل ما قدَّمه في خدمة العلم والأزهر في ميزان حسناته، وأن يرزق أهلَه وذويه الصبر والسلوان. "إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

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