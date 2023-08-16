المجتمع الدولي قلق على طرابلس.. والجامعة العربية تستعجل الانتخابات

أعرب المجتمع الدولي عن قلقه من تصاعد العنف والاشتباكات المسلحة في طرابلس ، والتي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين الليبيين، ودعت وزارة الصحة الليبية طرفي الاشتباكات للتوصل إلى هدنة، بحيث تتمكن فرق الإنقاذ والإخلاء من إجلاء المدنيين والجرحى والمرضى والقتلى.

وقعت اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس بعد توقيف «قوة الردع» التي تسيطر على مطار معيتيقة، قائد اللواء 444 محمود حمزة، في المطار، تبادل الفصيلان إطلاق النار والقذائف في مناطق متفرقة من طرابلس.

إنقاذ أرواح المواطنين الموجودين

وقالت وزارة الصحة إن استهداف رجال وسيارات الإسعاف... يعدّ خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويحول دون إنقاذ أرواح المواطنين الموجودين في مناطق الاشتباكات.

فيما دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالوقف الفورى لأعمال العنف التي عصفت بالاستقرار النسبى الذى كان يسود العاصمة طرابلس، وحث جميع السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن، مؤكدًا أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

ومن جهتها طالبت بعثة الأمم المتحدة بليبيا بوضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة، قائلا إن «العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار».

وأضافت البعثة الأممية أنها «تشعر بالقلق إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية».