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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا يطالب الأطراف المتقاتلة بالكف عن زعزعة الاستقرار

السفير ريتشارد نورلاند
السفير ريتشارد نورلاند

 

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند ،إن ليبيا حققت تقدمًا خلال الأشهر الماضية على عدة أصعدة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن العنف الذي اندلع في العاصمة طرابلس يمكن أن يعيق هذا التقدم . 

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وطالب المبعوث الأمريكي في تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الليبية ،جميع الأطراف المتقاتلة إلى الكف عن زعزعة الاستقرار ، منوها بأن ليبيا حققت تقدمًا كبيرًا في الأشهر الماضية نحو توحيد البلاد وإجراء الانتخابات وليس من مصلحة أحد إعاقة هذا التقدم .

وشدد المبعوث على أن الولايات المتحدة تنوي الاستمرار في دعم القادة الليبيين للانخراط في حوار لتوحيد البلاد وإجراء الانتخابات .

وأشار إلى أن العودة للقتال تمثل مبعث قلق دائمًا ، لكنه شدد على أن المهم حاليًا احتواء العنف فورًا، معتبرا أيضًا أن هناك مظالم مشروعة لأطراف مختلفة،لكن يمكن حلها عن طريق الحوار .

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