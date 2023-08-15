إعلان قائمة منتخب المواي تاي المشارك بالبطولة العربية في ليبيا

أعلن الاتحاد المصري للمواي تاي برئاسة محمد إبراهيم، عن قائمة المنتخب المصري المشاركة في البطولة العربية للبراعم والناشئين والشباب للمواي تاي التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 27 أغسطس الجاري بمدينة طرابلس بدولة ليبيا.

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وقال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إن اللاعبين دخلوا في معسكر مغلق في مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي حتى يوم 21 أغسطس الجاري استعدادا للبطولة العربية ومن أجل فرض حالة من التركيز الشديد بين عناصر المنتخب من أجل الوصول إلى منصات التتويج وحصد المراكز الأولى ولقب البطولة العربية.

وتضم قائمة المنتخب 19 لاعب ولاعبة وهم: آدم أبو النور، عمر محمد، محمد أحمد، عبد الله علاء، بدر أسامة، أنس عصام، عبد الرحمن أسامة، فهد أسامة، مهند خالد، عمر نازيه، ذكرى صلاح، أريام مجدي، إبراهيم أحمد، عبد الرحمن عادل، علي ياسر ،فارس محمد، مصطفى طارق، آية أحمد، منة الله عصام.

وتضم بعثة المنتخب المصري للمواي تاي في البطولة المهندس أحمد محمد رمضان، رئيسا للبعثة وفهمي محمود حكم، وليد زكريا مدرب و أيمن الحمصاني مدرب.