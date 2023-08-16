فيوتشر يعلن فورموسينيو مساعد مورينيو مديرًا فنيًا للفريق

أعلن نادي فيوتشر تعيين المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو مديرًا فنيًا لفريق الأول لكرة القدم، ليكون خلفًا للمدرب علي ماهر الذي احتل المركز الرابع في الدوري بالموسم المنصرم، وليتولى مهمة الفريق بداية من الموسم الجديد وفي منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

اقرأ ايضًا ..

فورموسينيو مديرًا فنيًا لنادي فيوتشر

ونشر الحساب الرسمي لنادي فيوتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، وكتب عليها: "نرحب بالمدير الفني الجديد لنادي فيوتشر، البرتغالي ريكاردو فورموسينيو".

عمل فورموسينيوكمدرب مساعد لمواطنه جوزية مورينيو في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي كان خلال الفترة من 16/17 حتى 18/19، واستمر مع مواطنه في المحطة الثانية بنادي توتنهام خلال موسمي 2019 – 2020 وموسم 2020 – 2021.

تجربه عربية سابقة لـ فورموسينيو

خاض المدرب فورموسينيو فترة في نادي الهلال السوداني وبعدها كان مع نادي درب خربيكة المغربي، وكانت أخر محطة له قبل التوقيع مع فيوتشر مع نادي سترونغيست البوليفي قبل أن ينتهي التعاقد في يونيو الماضي.