الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع أحمد الشيخ

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع اللاعب أحمد الشيخ لينضم إلي كتيبة زعيم الثغر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل بدابة الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر نادي الاتحاد السكندري عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: " وقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف زعيم الثغر والتي تمتد لموسمين قادمين كل الأمنيات الطيبة والتوفيق للاعبنا الجديد أحمد الشيخ مع نادى الاتحاد السكندري.

ويُجيد أحمد الشيخ، اللعب بمركز الجناح الأيمن والوسط المهاجم وقدم مستويات أكثر من رائعة خلال المواسم السابقة بالدوري المصري، وسبق له التتويج بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 17 هدفًا.

موعد بادية الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن منافسات النسخة الجديدة من الدوري الممتاز، ستكون في منتصف شهر سبتمبر المقبل، تحت مسمى "دوري النيل".

ومن المقرر أن يشارك في النسخة المقبلة من الدوري الممتاز، 18 فريقا بينهم 3 وافدين جدد من الدرجة الثانية، هم نادي "زد إف سي، وبلدية المحلة، والجونة"، وذلك بعد هبوط "غزل المحلة، وحرس الحدود وأسوان".

ومن جانبه، كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري ستجرى في أحد يومي 7 و9 سبتمبر 2023، مضيفا بأن الأقرب حتى الآن بدء الموسم الجديد يوم 15 سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يكون الموسم الجديد، مزدحمًا بالمباريات للأندية والمنتخبات الوطنية، حيث سيشارك منتخب مصر الأول في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 كوت ديفوار في شهر يناير المقبل، بالإضافة إلى حلم الوصول للمونديال في تصفيات كأس العالم 2026، والمقرر لها أكتوبر المقبل.

كما يشهد عام 2024، مشاركة المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد نجاح التأهل من المغرب عقب الوصول لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة قبل الخسارة أمام أسود المغرب بنتيجة 2-1.

فيما سيشارك الأهلي، في بطولتي السوبر ليج الإفريقي ومونديال الأندية، إلى جانب إقامة المسابقات الإفريقية للأندية دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز، وكأس الكونفدرالية بمشاركة الزمالك وفيوتشر.

يشار إلى أن النسخة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز انتهت في النصف الثاني من شهر يوليو الماضي، وتوج به الأهلي للمرة الأولى بعد غياب لمدة عامين؛ ليحقق اللقب رقم 43 في تاريخه بعد أن جمع 86 نقطة، من إجمالي فوزه في 25 مباراة، تعادل في 8 مباريات، وتلقى خسارة وحيدة أمام فريق بيراميدز.