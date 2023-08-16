عاجل
زلزال يضرب مدينة أضنة التركية مشهد نادر لحوت يرفع ذيله للسماء.. فيديو
الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مقتل رجل أعمال معروف في بلغاريا رميًا بالرصاص

الشرطة البلغارية
الشرطة البلغارية

قُتل رجل الأعمل البلغاري أليكسي بيتروف، بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ظهرا في إحدى ضواحي العاصمة صوفيا.

وأعلنت الشرطة البلغارية، اليوم الأربعاء، إن أليكسي بيتروف البالغ 61 عاما، وهو رجل أعمال معروف، قُتل بالرصاص في وضح النهار، بعد مسيرة مهنية نقلت بلاده من الشيوعية إلى الديمقراطية.

وتوفي بيتروف على الفور بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ظهرا في إحدى ضواحي العاصمة صوفيا، كما أصيبت امرأة كانت معه، ونقلت إلى مستشفى الطوارئ مصابة بطلق ناري.

 

ونجا بتروف من قبل من محاولتين على الأقل لاغتياله، وهو كان بطل كاراتيه وعميل سابق لأمن الدولة، وبدأ عمله الخاص في التجارة، بعدما ترك وظيفته في الشرطة وسقوط الشيوعية .

 

كما ألقي القبض عليه عام 2010، واتهم بإدارة مجموعة إجرامية متورطة في غسل الأموال والتهرب الضريبي، والابتزاز والاتجار بالمخدرات .

مواد متعلقة

جنايات المنيا تؤجل قضية المحامين الثلاثة لليوم الثاني من دور أكتوبر

زلزال قوي يضرب مقاطعة سولا

محمية الملك سلمان الملكية الأكبر بالمملكة.. تضم 350 نوعًا في الحيوانات

نجوم الكرسي تظهر الليلة في السماء.. تابعوها

الري تنفذ سد و ٢٤٦ بحيرة جبلية وصناعية بسانت كاترين

نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بإرسال الميزانيات من عام 2020 إلى 2022

النقابة العامة تنظم حفلاً لتكريم أبناء المحامين المتفوقين والزملاء حملة الدكتوراه

نقيب المحامين يوافق على زيادة قيمة مساهمة صندوق التكافل للمشتركين