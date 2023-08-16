مقتل رجل أعمال معروف في بلغاريا رميًا بالرصاص

قُتل رجل الأعمل البلغاري أليكسي بيتروف، بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ظهرا في إحدى ضواحي العاصمة صوفيا.

وأعلنت الشرطة البلغارية، اليوم الأربعاء، إن أليكسي بيتروف البالغ 61 عاما، وهو رجل أعمال معروف، قُتل بالرصاص في وضح النهار، بعد مسيرة مهنية نقلت بلاده من الشيوعية إلى الديمقراطية.

وتوفي بيتروف على الفور بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ظهرا في إحدى ضواحي العاصمة صوفيا، كما أصيبت امرأة كانت معه، ونقلت إلى مستشفى الطوارئ مصابة بطلق ناري.

ونجا بتروف من قبل من محاولتين على الأقل لاغتياله، وهو كان بطل كاراتيه وعميل سابق لأمن الدولة، وبدأ عمله الخاص في التجارة، بعدما ترك وظيفته في الشرطة وسقوط الشيوعية .

كما ألقي القبض عليه عام 2010، واتهم بإدارة مجموعة إجرامية متورطة في غسل الأموال والتهرب الضريبي، والابتزاز والاتجار بالمخدرات .