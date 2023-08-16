روسيا تتهم الغرب بالسعي لكسب المال من النزاع في أوكرانيا

لا يهتم الغرب بالتفاوض حول التسوية السلمية في أوكرانيا، بل يسعى لكسب المزيد من الأموال لمجمعه الصناعي الدفاعي، هكذا صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، "دميتري مدفيديف".

وقال مدفيديف أمام الصحفيين أثناء حضوره منتدى "الجيش-2023": "أحاديثهم عن وقت الجلوس إلى الطاولة وبدء أي مفاوضات سلمية هو موقف ماكر. لا يريدون ذلك حقا. إنهم يريدون الاستمرار في تدوير دولاب الموازنة العسكرية لكسب المزيد من الأموال لميزانياتهم".

وأشار إلى أن العسكريين الروسي "يحرقون بنجاح كبير" المعدات التي قدمها الغرب وسيواصلون عمله لاحقا، مضيفا أن الغرب يستأنف - على خلفية الخسائر - بشكل دوري "أحاديثه حول ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حل وسط ما".

وتابع: "لكن يجب أن نفهم أن هذا ليس سوى جزء من القصة، ينحصر الجزء الآخر منها في أن المجمع الصناعي العسكري الأمريكي - والأوروبي أيضا – يكسب المال من هذا. وبالنسبة لهم فهذه طريقة لكسب مبالغ ضخمة من خلال توريد معداتهم العسكرية إلى أوكرانيا. لهذا السبب يكسبون المال من هذه الحرب".

العلاقات بين أوكرانيا وبولندا

من ناحية أخرى، اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاختلاف في وجهات النظر حول القضايا التاريخية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل جديدة في العلاقات بين أوكرانيا وبولندا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، تعد بولندا "واحدة من أكثر الحلفاء المتحمسين لدعم أوكرانيا. ولكن حتى بين أقرب الأصدقاء، يمكن أن تنشأ صدامات خطيرة". ونوهت بأنه في أوائل أغسطس "كان هناك صدام مفتوح بين المسؤولين البولنديين والأوكرانيين".

وقال رئيس مكتب السياسة الدولية البولندي، مارسين برزيداتش، في 31 يوليو الماضي، إن أوكرانيا تلقت الكثير من المساعدات من بولندا، حيث "سيكون من الجيد أن تبدأ بتقدير الدور الذي لعبته من أجل أوكرانيا على مدى الأشهر والسنوات القليلة الماضية".