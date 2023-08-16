ماك أليستر: شرف لي كوني جزءًا من ليفربول

أعرب ماك أليستر، لاعب ليفربول الجديد، عن شعوره بالفخر من تواجده في الريدز، بعدما لعب أول مباراة له بقميص فريقه أمام تشيلسي، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

وكانت مباراة تشيلسي وليفربول انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي شهدها ملعب "ستامفورد بريدج"، والتي نجح فيها الريدز في التقدم، لكن البلوز عادوا خلال الشوط الأول من المواجهة.

وأكد أليستر أن مباراة تشيلسي كانت صعبة للغاية، حيث يمتلك البلوز لاعبين جيدين، بعد تحسنهم خلال فترة الإعداد قبل الموسم.

وأوضح لاعب ليفربول أن النتيجة لم ترضي زملاؤه، لكنها تعد نقطة في بداية الموسم، وأمام الفريق مواجهات قادمة، وسيكون هدفنا حصد المزيد من النقاط خلال الفترة المقبلة.

تصريحات أليستر

تحدث ماك أليستر في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، حيث قال: "لدي شعور خاص للغاية، هذا شرف لي أن أكون جزءًا من هذا الفريق، رأيت حجم هذا النادي عقب انضمام له، لذلك أنا سعيد لوجودي هنا، وأتطلع لما هو قادم في هذا الموسم".

وتابع أليستر تصريحاته: "أنا سعيد للغاية بالظهور الأول مع ليفربول، لكن في الجهة الأخري، لقاء تشيلسي كان صعب للغاية، حيث كان الفريق جيدًا، وبه العديد من اللاعبين الجيدين، نعلم أنهم تحسنوا كثيرًا خلال فترة ما قبل الموسم".

وأتم أليستر تصريحاته: "هذه النتيجة ليست التي أردناها، لكنها لا تزال نقطة في بداية الموسم، أمامنا الكثير فيما هو قادم، هدفنا أن نمضي قدمًا في حصد انقاط وتحقيق النتائج الإيجابية".

تفاصيل تعادل تشيلسي وليفربول

سيطر التعادل الإيجابي على مباراة ليفربول وتشيلسي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "ستافورد بريدج" في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز لويس دياز الهدف الأول للريدز في الدقيقة 18، من صناعة محمد صلاح، قبل أن يسجل الدولي المصري هدفًا لليفربول، لكن تقنية الفيديو قامت بإلغاؤه بداعي التسلل على مو.

سجل أكسيل ديساسي مدافع البلوز هدف التعادل، في الدقيقة 37، بعدما استغل تخبط دفاع ليفربول ليسجلها في شباك الريدز، بعدها بدقيقتين سجل بن تشيلويل هدف التقدم لتشيلسي لكنه ألغى من "فار" بداعي وجود التسلل على الدولي الإنجليزي.

وشهدت الدقيقة 77، خروج محمد صلاح، بعد قرار كلوب مدرب ليفربول إخراجه وإشراك هيرفي إليوت بدلا منه، ليبدي الدولي المصري غضبه لعدم استكمال اللقاء.