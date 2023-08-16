وكيل رياضة أسيوط يتفقد مركز شباب عرب الأطاولة بإدارة الفتح

قام الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، بجولة تفقدية لمركز شباب عرب الاطاولة التابع لإدارة شباب الفتح. كان برفقته عادل فؤاد، وكيل المديرية للشباب، وأحمد السويفي، وكيل المديرية للرياضة، بالإضافة إلى محمود أنور، مدير المكتبة.

خلال الزيارة، قام جاد بتفقد الملعب النجيل الطبيعي، وصالات الأنشطة، والمبنى الإداري. كما قام بمتابعة تدريبات فريق الناشئ لكرة القدم. أكد جاد خلال الزيارة على أهمية اهتمامنا بأنشطة صيف بلادنا، وضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، والحفاظ على عوامل الأمن والسلامة، والانضباط في العمل.

وأكد جاد، أن مركز شباب عرب الإطاولة يعد من المراكز التي تقوم بدور مجتمعي كبير بالتعاون مع المجتمع المحيط والجهات الأخرى في تنفيذ العديد من الفعاليات التي تخدم الشباب والناشئ. وهذا ما تسعى إليه وزارة الشباب والرياضة في الآونة الأخيرة لجعل مراكز الشباب مراكز مجتمعية.

وشدد جاد، على ضرورة زيادة الدعم لمركز شباب عرب الإطاولة حتى يتمكن من مواصلة جهوده وتقديم خدمات أفضل للشباب والناشئ. يهدف ذلك إلى تطوير المركز وتقديم فرص أكبر للشباب في مختلف المجالات.

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يتفقد مركز شباب عرب الاطاولة بإدارة الفتح

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يتفقد مركز شباب عرب الاطاولة بإدارة الفتح

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يتفقد مركز شباب عرب الاطاولة بإدارة الفتح

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يتفقد مركز شباب عرب الاطاولة بإدارة الفتح

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يتفقد مركز شباب عرب الاطاولة بإدارة الفتح

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يتفقد مركز شباب عرب الاطاولة بإدارة الفتح

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يتفقد مركز شباب عرب الاطاولة بإدارة الفتح

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يتفقد مركز شباب عرب الاطاولة بإدارة الفتح

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يتفقد مركز شباب عرب الاطاولة بإدارة الفتح

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يتفقد مركز شباب عرب الاطاولة بإدارة الفتح

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يتفقد مركز شباب عرب الاطاولة بإدارة الفتح

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يتفقد مركز شباب عرب الاطاولة بإدارة الفتح