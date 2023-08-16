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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يستقر على رحيل ريناتو سانشيز.. رسميًا

ريناتو سانشيز
ريناتو سانشيز

استقر باريس سان جيرمان الفرنسي على رحيل ريناتو سانشيز إلى روما في الدوري الإيطالي  خلال فترة الميركاتو الصيفي ، ومن المقرر ان يرحل اللاعب إلى روما لاجراء الفحوصات الطبية قبل إتمام عملية توقيع العقود .

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حصلت إدارة روما على صفقة  ريناتو سانشيز  خلال الساعات الماضية  لمده موسم على سبيل الإعارة ، مع أحقية الشراء .

أصدر باريس سان جيرمان بيان إعلامى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" يكشف فيها تفصيل رحيل  ريناتو سانشيز إلى صفوف نادي روما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أضاف:" ريناتو سانشيز يغادر باريس سان جيرمان لينضم إلى روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي. لاعب الوسط البرتغالي على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء".

أكمل :"تدرب ريناتو سانشيز في بنفيكا لشبونة ، ولعب أول مباراة له مع الفريق الأول لنادي لشبونة خلال موسم 2015/2016 وشارك في الفوز بثنائية الدوري وكأس الرابطة".

 

أشار البيان إلى :"انتقل البرتغالي الدولي إلى بايرن ميونيخ في صيف 2016 ، وخاض 53 مباراة مع النادي البافاري وفاز بتسعة ألقاب. خلال فترة وجوده في ألمانيا ، تمت إعارته أيضًا إلى فريق سوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 201718

 أكمل :"انضم ريناتو سانشيز بعد ذلك إلى لوسك ليل في أغسطس 2019. في ثلاثة مواسم مع النادي الشمالي ، جمع 90 مباراة (6 أهداف ، 10 تمريرات حاسمة) ، وفاز بالبطولة الفرنسية 2021 وكأس الأبطال 2021 ".

أشار :"خلال السنة المالية 2022/2023 ، لعب رقم 18 من باريس سان جيرمان 27 مباراة لتحقيق إنجازين"..

 اتم البيان الصحفي :" تم استدعاء مواطن لشبونة لأول مرة مع الاختيار البرتغالي في مارس 2016 ، في سن 18 ، قبل أن يتم اختياره من قبل فرناندو سانتوس للمشاركة في يورو 2016. بالتعادل أمام بولندا في ربع نهائي المسابقة ، مع منتخب البرتغال ، أصبح لاعب خط الوسط أصغر هداف في مرحلة خروج المغلوب في إحدى البطولات الأوروبية".

يحتل رين صدارة ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الجديد برصيد 3 نقاط  عقب نهاية الجولة الأولى بالدوري  أوبر إيتس.

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