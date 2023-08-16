باريس سان جيرمان يستقر على رحيل ريناتو سانشيز.. رسميًا

استقر باريس سان جيرمان الفرنسي على رحيل ريناتو سانشيز إلى روما في الدوري الإيطالي خلال فترة الميركاتو الصيفي ، ومن المقرر ان يرحل اللاعب إلى روما لاجراء الفحوصات الطبية قبل إتمام عملية توقيع العقود .

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حصلت إدارة روما على صفقة ريناتو سانشيز خلال الساعات الماضية لمده موسم على سبيل الإعارة ، مع أحقية الشراء .

أصدر باريس سان جيرمان بيان إعلامى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" يكشف فيها تفصيل رحيل ريناتو سانشيز إلى صفوف نادي روما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أضاف:" ريناتو سانشيز يغادر باريس سان جيرمان لينضم إلى روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي. لاعب الوسط البرتغالي على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء".

أكمل :"تدرب ريناتو سانشيز في بنفيكا لشبونة ، ولعب أول مباراة له مع الفريق الأول لنادي لشبونة خلال موسم 2015/2016 وشارك في الفوز بثنائية الدوري وكأس الرابطة".

أشار البيان إلى :"انتقل البرتغالي الدولي إلى بايرن ميونيخ في صيف 2016 ، وخاض 53 مباراة مع النادي البافاري وفاز بتسعة ألقاب. خلال فترة وجوده في ألمانيا ، تمت إعارته أيضًا إلى فريق سوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 201718

أكمل :"انضم ريناتو سانشيز بعد ذلك إلى لوسك ليل في أغسطس 2019. في ثلاثة مواسم مع النادي الشمالي ، جمع 90 مباراة (6 أهداف ، 10 تمريرات حاسمة) ، وفاز بالبطولة الفرنسية 2021 وكأس الأبطال 2021 ".

أشار :"خلال السنة المالية 2022/2023 ، لعب رقم 18 من باريس سان جيرمان 27 مباراة لتحقيق إنجازين"..

اتم البيان الصحفي :" تم استدعاء مواطن لشبونة لأول مرة مع الاختيار البرتغالي في مارس 2016 ، في سن 18 ، قبل أن يتم اختياره من قبل فرناندو سانتوس للمشاركة في يورو 2016. بالتعادل أمام بولندا في ربع نهائي المسابقة ، مع منتخب البرتغال ، أصبح لاعب خط الوسط أصغر هداف في مرحلة خروج المغلوب في إحدى البطولات الأوروبية".

يحتل رين صدارة ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الجديد برصيد 3 نقاط عقب نهاية الجولة الأولى بالدوري أوبر إيتس.