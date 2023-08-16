باريس سان جيرمان يعلن رحيل لياندرو باريديس إلى الدوري الإيطالى ..رسميًا

أعلن باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي، عن رحيل لاعبه لياندرو باريديس إلى صفوف روما خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري .

اقرأ ايضًا..

نشر باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بيان رسمي يكشف فيها رحيل لياندرو باريديس قائلا:" بعد موسم قضاه في يوفنتوس تورين على سبيل الإعارة ، تم نقل لياندرو باريديس بشكل دائم إلى روما،

أضاف البيان الصحفي :" يتمنى باريس سان جيرمان لياندرو الكثير من النجاح بألوانه الجديدة".

أكمل البيان :"خط الوسط الأرجنتيني أول مباراة احترافية له تحت ألوان بوكا جونيورز في عام 2010 ، قبل أن يخوض العديد من الخبرات في إيطاليا ، في كييفو فيرونا ، في روما ، ثم في إمبولي.

أشار إلى :" تم تجنيده من قبل زينيت سانت بطرسبرغ في عام 2017 ، وأصبح ترسًا أساسيًا في فريقه ، حيث سجل 10 أهداف في 61 مباراة".

أردف :" في يناير 2019 ، انضم لياندرو باريديس إلى باريس سان جيرمان. في أربعة مواسم ، شارك اللاعب في 117 مباراة - بما في ذلك نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020 - وأثري سجله بثلاثة ألقاب للبطولة الفرنسية وكأسين فرنسيين وكأس رابطة الأبطال وكأسين للأبطال".

أتم البيان :" خلال موسم 2022-2023 عاد إلى إيطاليا حيث تمت إعارته إلى يوفنتوس. في 35 مباراة بجميع المسابقات ، سجل هدفًا واحدًا وقدم 1 تمريرة حاسمة. تميز عامه بشكل خاص بلقب بطل العالم الذي حصل عليه في قطر مع اختيار الأرجنتين في ديسمبر 2022 يتمنى باريس سان جيرمان لياندرو الكثير من النجاح بألوانه الجديدة".

في سياق مٌتصل، كشف حساب باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي عن رحيل نجمه نيمار دا سيلفا سانتوس إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر ان يستمر نيمار دا سيلفا سانتوس مع الزعيم السعودي لمدة عامين حتي صيف 2025 .

حسم التعادل السلبي بين باريس سان جيرمان مع نظيره لوريان بدون أهداف في المباراة التي أقيمت في المباراة الافتتاحية بالدوري الفرنسى في الموسم الجديد .

ويسعى باريس سا ن جيرمان خلال المدافعه على لقب الدوري الفرنسى في الموسم الجديد الجاري.