أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة ضبط متهم أخر هارب، لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص بمركز طوخ، وطلب تحريات المباحث، وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائى.

حبس عاطل بتهمة الأشتراك مع اخر في إدارة ورشة لإصلاح الأسلحة بطوخ

وكانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على عاطل لاشتراكه مع آخر "هارب" بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص بمركز طوخ.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ومباحث مركز طوخ، كشفت قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة القليوبية بالإتجار في الأسلحة النارية ، والذخائر بدون ترخيص وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بمسكن أحدهما.

كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ،إخطارًا وعقب تقنين الإجراءات ، جرى ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته 25 فرد خرطوش، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار بالاشتراك مع المتهم الثاني، فيما جرى استهداف محل إقامة المتهم الثاني، وتبين عدم تواجده وبالتفتيش في حضور شقيقه عثر على عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وعدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة فى تعديل وإصلاح الأسلحة النارية و3 قطع أسلحة بيضاء وأقر الأخير بأن المضبوطات تخص شقيقه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية من جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب.

وفي واقعة أخري ، تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شخص بجوار ترعة بدائرة المركز.

التحريات كشفت أنه بسبب خلافات سابقة قامت ربة منزل بالاتفاق مع زوجها باستدراج شخص لمنزلهما نظير إقامة علاقة معها وعندما حضر للمنزل قامت بوضع السم له ثم قام الزوج بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقاموا بوضع جثته داخل تروسيكل وألقاوها بجوار إحدى الترع بدائرة المركز.

بعد ذلك نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بحبسهما، وصرحت بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.