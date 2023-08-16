لقاء تدريبى ليوم واحد حول صحافة البيانات وأدوات العرض البصري الرقمي بنقابة الصحفيين

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين عن تنظيم لقاء تدريبى ليوم واحد حول صحافة البيانات وأدوات العرض البصري الرقمي بالتعاون مع مؤسسة وان إفر (wan ifra) .



ويستهدف اللقاء العاملين والعاملات بغرف الأخبار بغرض رفع القدرات في مجال العرض البصري الرقمي واستخدام التقنيات الجديدة في عرض قصص إنسانية مبنية على قضايا النوع الأجتماعي حيث ان اللقاء جلسة تدريبية نقاشية تعتمد على التفاعل مع الحضور، وتتطرق لأمثلة عملية وتطبيقات رقمية لتوظيف البيانات في خدمة القصص الصحفية بأسلوب بصري يشد الجمهور و يتواءم مع منصات التواصل الأجتماعي .



ويتضمن اللقاء التعريف بمفاهيم أساسية في صحافة البيانات، نماذج حالة من قصص مدفوعة بالبيانات – قضايا النوع الإجتماعي

ورشة عمل للتطبيق على استخدام األدوات الرقمية الجديدة - مقترحات لقصص صحفية جديدة.



صحافة البيانات

وتقوم بالتدريب الدكتورة منى مجدي عبد المقصود؛ أستاذة مساعدة في كلية الأعلام في جامعة القاهرة و مدربة ومنسقة برامج تدريبية ومشرفة على عدد من الدورات المحلية والأقليمية الموجهة للصحافيين والإعلاميين العرب.

وتقتصر الدورة على أعضاء نقابة الصحفيين، على أن يكون التسجيل بأسبقية الحجز، ويمكن وللاستعلام 01099221510