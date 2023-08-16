فوز نادى ديرب نجم بالمركز الأول فى بطولة الوشوكونغ فو

حصل نادي ديرب نجم الرياضي، على المركز الأول في بطولة وسط وغرب الدلتا للووشوكونغ فو، والتى أقيمت بالصالة المغطاة بجوار منطقة التجنيد بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

نظَّم الاتحاد المصرى للووشوكونغ فو، بالتعاون مع منطقة الشرقية، بطولة وسط وغرب الدلتا للووشوكونغ فو، والتى أقيمت بالصالة المغطاة بجوار منطقة التجنيد بالزقازيق، بمشارك نادى ديرب نجم في البطولة بعدد ٢٣ لاعبًا حقق منهم ١٥ لاعبًا المركز الأول، وعدد ٨ لاعبين مركز ثان، وأحرزوا كأس البطولة "سندا - أساليب" بحضور أعضاء مجلس إدارة المنطقة وأعضاء مجلس إدارة نادي ديرب نجم.

قدَّم الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، التهنئة لمجلس إدارة النادى والجهاز الفني والإداري ولاعبي النادي لحصوله على كأس المركز الأول، متمنيًّا لهم دوام التوفيق فيما هو قادم.