عرض زواج هايدي رفعت على شواطئ العين السخنة بطريقة رومانسية.. الصور الأولى

عاشت الفنانة الشابة هايدي رفعت، أجواء من الفرحة والرومانسية، بعد أن فاجأها الملحن حمدي سامح بعرض زواج رومانسي على إحدى شواطئ العين السخنة، وسط تخطيط من العائلة والأصدقاء.

نشرت هايدي رفعت مجموعة صور لحظة مفاجأة حمدي سامح لها، على خاصية «الاستوري» بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، وكان تبدو قمة سعادتها.

هايدي رفعت

هايدي رفعت

قراءة فاتحة هايدي رفعت:

أعلنت الفنانة هايدي رفعت بطلة مسلسل المداح، في شهر مارس الماضي خطبتها من الملحن حمدي سامح، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع «فيس بوك»: “وأخيرًا قرينا الفاتحة”.

جدير بالذكر عاشت هايدي رفعت حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة الأخيرة، إذْ شاركت في موسم رمضان الماضي 2023، في عملين وهم مسلسل «المداح»، ومسلسل «ليل أم البنات».

مسلسل المداح 3 بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، لوسي، خالد سرحان، عبدالعزيز مخيون، أحمد ماهر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج.

هايدي رفعت

أما عن مسلسل ليل أم البنات، فهو من بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبدالجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر على ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبدالعزيز، محمد مهران، ومن تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج: عبدالعزيز حشاد.

هايدي رفعت

هايدي رفعت تبدأ تصوير مسلسل:

بدأت هايدي رفعت في تصوير مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة ، تأليف إسلام حافظ، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبدالعزيز، وأشرف عام على الإنتاج للمنتج حسام شوقي، لتخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل.

يعد هذا التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة برؤوف عبدالعزيز، بعدما شكلا ثنائيًّا حققا نجاحًا باهرًا خلال الفترة الماضية في كل من بمسلسل "فوق السحاب" و"طاقة نور".

يشارك في المسلسل بجانب هانى سلامة، كلٌّ من: داليا مصطفي، ويسرا اللوزى، ومحسن محيي الدين، ومريم حسن، وهادي الجيار، وأشرف زكي، وحمزة العيلى، هاجر عفيفي، آية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج سينرجي.

هايدي رفعت