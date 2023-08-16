القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية

أعلنت اللجنة الخاصة بانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، القائمة النهائية للمرشحين.

شهدت القائمة مفاجأة من العيار الثقيل بتنازل حاتم البنا المرشح للانتخابات إلى محمد كمال على مقعد ذو الخبرة.

وصل عدد القائمة النهائية للمرشحين إلى 18 مرشحا، بواقع 6 على مستوى مقاعد السمسرة يتم من بينهم 3 أعضاء، و3 أعضاء على مقعد الشركات القابضة، يتم من بينهم اختيار عضوين،و3 مقاعد صناديق، و4 ذو الخبرة.

وتضم القائمة اسماء التالية

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