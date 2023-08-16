بحوث التصميم يختتم البرنامج الرابع للتدريب الصيفي

اختتم المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الاحصائى، البرنامج التدريبى الصيفي الرابع بعنوان " جمع البيانات وتصميم وتحليل أستمارات الاستبيان باستخدام برنامج SPSS " للتدريب طلاب كليات الزراعة المصرية ( جامعة عين شمس – معهد تعاون زراعى ).

واشتمل البرنامج التدريبى على تعريف الطلاب المشاركين كيفية جمع البيانات ومصادرهاوالوصف الاحصائى للبيانات والمتغيرات الصورية والبرمجة الخطية والانحدار البسيط والمتعدد و دوال الانتاج والتكاليف وتحليل أستمارات الاستبيان باستخدام برنامج SPSS.

وقامت الدكتورة هبه فهمى محمد بتقييم الطلاب المشاركين فى نهاية البرنامج التدريبى الثانى وتوزيع شهادات حضور البرنامج التدريبى عليهم.



