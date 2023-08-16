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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بحوث التصميم يختتم البرنامج الرابع للتدريب الصيفي

المشاركين بالبرنامج
المشاركين بالبرنامج

اختتم المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الاحصائى، البرنامج التدريبى الصيفي الرابع بعنوان " جمع البيانات وتصميم وتحليل أستمارات الاستبيان باستخدام برنامج SPSS " للتدريب طلاب كليات الزراعة المصرية (  جامعة عين شمس –  معهد تعاون زراعى ).

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المركزي لبحوث الحشائش ينفذ تدريب صيفي لـ 258 طالبا من كليات الزراعة بالجامعات 

واشتمل البرنامج التدريبى على تعريف الطلاب المشاركين كيفية جمع البيانات ومصادرهاوالوصف الاحصائى للبيانات والمتغيرات الصورية والبرمجة الخطية والانحدار البسيط والمتعدد و دوال الانتاج والتكاليف وتحليل أستمارات الاستبيان باستخدام برنامج SPSS.

وقامت الدكتورة هبه فهمى محمد بتقييم الطلاب المشاركين فى نهاية البرنامج التدريبى الثانى وتوزيع شهادات حضور البرنامج التدريبى عليهم.


 