المركزي لبحوث الحشائش ينفذ تدريب صيفي لـ 258 طالبا من كليات الزراعة بالجامعات 

واصل المعمل المركزي لبحوث الحشائش التدريب الصيفي لطلاب الجامعات لإعداد خريج على دراية كبيرة بالحشائش وكيفية مكافحتها.



نفذ المعمل تدريب صيفي لعدد 258 طالب وطالبة من كليات الزراعة بالجامعات المصريه المختلفة و تمثلت في 55 طالب وطالبة من كليات الزراعة بجامعة أسوان وجنوب الوادي وأسيوط بمحطة بحوث المطاعنة.



و 5 طلاب من الفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة طنطا بمحطة بحوث الجميزة.

و 105 طالب وطالبة من كلية الزراعة جامعة سوهاج وذلك بمحطة بحوث شندويل

و 27 طالب من الفرقة الثالثة قسم الزراعة الحيوية والبيئة كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة وذلك بمقر المعمل بالجيزة.

جانب من التدريب الصيفي



و 66 طالب وطالبة من جامعة طنطا والمنصورة والأزهر بمعمل بحوث الحشائش بسخا وذلك لمدة 3 أيام.

وقد أشتمل البرنامج التدريب على الحشائش والخسائر التي تسببها للحاصلات الزراعية وتقسيم الحشائش.

أسس مكافحة الحشائش والإحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش.

و التوصيات الفنية لمكافحة الحشائش في المحاصيل الحقلية و التوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الحشائش في المحاصيل البستانية والخضر وجوانب الترع والمصارف.

و التغييرات المناخية وتأثيرها على إنتشار الحشائش و تدريب عملي في الصوبة للتعرف على أنواع الحشائش المختلفة.

و التعرف على بذور الحشائش وكيفية عمل معشبة .



