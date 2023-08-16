النفط يعاود الانخفاض وبرنت يسجل 84.68 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 16 أغسطس، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 84.68 دولار للبرميل، كما سجَّلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.79 دولار للبرميل.

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، اليوم الأربعاء، "وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز إلى البلوك رقم 9 لبدء الحفر".

قال حمية، عبر حسابه على "إكس"، تويتر سابقًا: "إن باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 وصلت إلى نقطة الحفر المحددة لها"، دون المزيد من التفاصيل.

حسب موقع سبوتنيك، كان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، أعلن أن سفينة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز ستنتهي مهمة الحفر والاستكشاف بعد نحو 90 يومًا من بدء الأعمال.

أنهت سفينة "جانوس2" عملية المسح البيئي في البلوك رقم 9 من المياه اللبنانية.

بعد إنهاء عملها وصلت السفينة إلى مرفأ بيروت، إذْ تم تفقدها ميدانيًّا بحضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ووزير البيئة ناصر ياسين، ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، وممثلين عن هيئة إدارة قطاع البترول إلى جانب مسئولين من مختلف الإدارات اللبنانية.

أرقام معهد البترول الأمريكي:

أعلنت مصادر السوق نقلًا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وكان ذلك أكبر بكثير مما توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم بانخفاضها 2.3 مليون.

ومن المقرر صدور بيانات حكومية أمريكية عن المخزونات في وقت لاحق اليوم.

لا تزال بيانات النشاط الاقتصادي الصيني لشهر يوليو التي صدرت، الثلاثاء، تدفع السوق نحو الهبوط، وذلك بعد أن جاءت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار دون التوقعات، مما أثار القلق بشأن تباطؤ أشد وأطول في نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

خفضت بكين أسعار الفائدة الرئيسية لدعم النشاط، لكن المحللين يقولون: “إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لحفز النمو”.

دفعت بيانات النشاط لشهر يوليو بعض الاقتصاديين للإشارة إلى مخاطر أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، قد تجد صعوبة في تحقيق هدف النمو بنحو خمسة% لهذا العام دون مزيد من التحفيز المالي.

في غضون ذلك، أثارت بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مخاوف من أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول.

قد تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة للشركات والمستهلكين إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.

أدى خفض السعودية وروسيا، وهما أكبر منتجين في أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها، إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الأسابيع السبعة الماضية.