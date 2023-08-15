النفط يعاود الارتفاع بعد تخفيض الفائدة

سجلت أسعارالنفط، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 86.64 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 82.86 دولار للبرميل.

أزمة الناقلة "صافر"

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن عناصر الحوثي أدارت أزمة الناقلة "صافر" على طريقة عصابات القرصنة والجماعات الإرهابية، ساخرًا من "المسرحية الرديئة" التي سوقتها الحوثي عن عملية إنقاذ لخزان النفط العائم "صافر".

وأشار الإرياني -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- إلى أنه على مدى تسعة أعوام، وضعت عناصر الحوثي الشريط الساحلي لليمن والدول المشاطئة في البحر الأحمر وباب المندب والملاحة الدولية على حافة الخطر الداهم، دون اكتراث بالتداعيات الاقتصادية والإنسانية والبيئية الكارثية، جراء انسكاب ظل وشيكا لما يزيد على مليون برميل من النفط.

وأكد الإرياني أن الوصول لهذه المرحلة من خطة إنقاذ خزان "صافر"، بنجاح عملية نقل النفط الذي وصل إلى أكثر من 1.1 مليون برميل إلى الخزان البديل "موتيكا"، لم يكن ليتم لولا جهود الحكومية، والجهود التي بذلها فريق الأمم المتحدة، وكذا الدعم المالي السخي الذي قدمته الدول الشقيقة والصديقة لتمويل خطة الإنقاذ، وإنهاء هذا الخطر الذي كان سيكلف العالم عشرات المليارات من الدولارات.

وحذر الإرياني من معاودة عناصر الحوثي استخدام السفينة البديلة "موتيكا" كقنبلة موقوتة، مطالبًا المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لمتابعة الخطوات القادمة ضمن مراحل خطة الإنقاذ، وعمل كل ما من شأنه ضمان عدم استخدام العناصر للناقلة كورقة للضغط والمساومة والابتزاز.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان على الإنترنت إن الضخ النقدي يهدف لمواجهة عوامل من بينها مدفوعات الضرائب من أجل "الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المصرفي بشكل معقول".

وقال روبرت كارنيل مدير الأبحاث الإقليمي ببنك آي.إن.جي في مذكرة "كانت السوق تتوقع أن ينتظر بنك الشعب الصيني حتى سبتمبر قبل القيام بإجراءات تيسير مرة أخرى، وتعكس تخفيضات اليوم تزايد قلق السلطات بشأن وضع الاقتصاد الكلي".

وأظهرت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين التي نشرت، الثلاثاء، أن الاقتصاد سجل المزيد من التباطؤ خلال الشهر الماضي، مما فاقم الضغط على النمو المتعثر بالفعل ودفع السلطات إلى خفض الفائدة الرئيسية لدعم النشاط.

ورغم بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة بدت شهية الصين للنفط قوية، إذ ارتفعت إنتاجية المصافي في البلاد في يوليو تموز 17.4 بالمئة عن العام السابق بعدما أبقت المصافي الإنتاج مرتفعا لتلبية الطلب على التنقلات المحلية خلال فصل الصيف والاستفادة من هوامش الربح الإقليمية المرتفعة من خلال تصدير الوقود.