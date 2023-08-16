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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

لبنان يعلن بدء التنقيب عن النفط والغاز في البلوك 9 البحري

التنقيب عن النفط
التنقيب عن النفط

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، اليوم الأربعاء، "وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز إلى البلوك رقم 9 لبدء الحفر".

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التنقيب عن النفط 

وقال حمية، عبر حسابه على "إكس"، تويتر سابقا، إن "باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 وصلت إلى نقطة الحفر المحددة لها"، دون المزيد من التفاصيل.

 

وحسب موقع سبوتنيك، كان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، أعلن أن سفينة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز ستنتهي مهمة الحفر والاستكشاف بعد نحو 90 يومًا من بدء الأعمال.

 

وأنهت سفينة "جانوس2" عملية المسح البيئي في البلوك رقم 9 من المياه اللبنانية.

 

وبعد إنهاء عملها وصلت السفينة إلى مرفأ بيروت، حيث تم تفقدها ميدانيا بحضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ووزير البيئة ناصر ياسين، ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، وممثلين عن هيئة إدارة قطاع البترول إلى جانب مسؤولين من مختلف الإدارات اللبنانية.

 

 

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