عصابة سرقة الهواتف المحمولة تسقط في قبضة الأمن

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، في ضبط تشكيل عصابى ضم 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار تخصص نشاطه الإجرامي فـى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 11 واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وأرشدوا عن المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

من ناحية أخرى، قررت نيابة الجيزة، حبس 3 أشخاص ضبط بحوزتهم كمية من مادة الهيروين المخدرة قبل ترويجها على عملائهم في منطقة بولاق الدكرور، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقت إخطارا يفيد بورود معلومات حول قيام 3 عناصر "لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة" إجرامية بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرًا لمزاولة أعمالهم الإجرامية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهم "12 عبوة من مسحوق الهيروين، 70 لفافة لذات المخدر، بندقية خرطوش، 4 طلقات خرطوش، هاتف محمول، مبلغ مالي، سلاح أبيض".