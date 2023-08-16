إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط الغربي

أصيب 14 شخصا في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة -أسيوط الغربي .تم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة -أسيوط الغربي وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 14 مشخص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث بطريق بحيرة قارون

كما اصيب 10 أشخاص بينهم أطفال في حادث انقلاب تروسيكل على طريق بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق

تلقت شرطة النجدة، بالفيوم تلقت إخطار من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل محمل بعدد كبير من الركاب على طريق بحيرة قارون أمام قرية اللؤلؤة السياحية فى إتجاه القاهرة، ووجود عدد من المصابين.

انتقلت اجهزة الامن وسيارات الاسعاف وتبين إصابة 10 أشخاص بينهم 4 اطفال بإصابات مختلفة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، حيث أصيب معظمهم باشتباه كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم.وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.