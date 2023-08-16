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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

فرص عمل مجزية لذوي الهمم بشرم الشيخ

عقود عمل لذوي الهمم
عقود عمل لذوي الهمم

فرص عمل .. أعلنت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، عن تحرير 9 عقود عمل لذوى همم وتعيينهم في إحدى المنشآت السياحية بشرم الشيخ، وذلك في إطار جهود المديرية لدمج  ذوي الهمم من خلال توفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم، وكذلك فرص تدريب مهني مناسبة لحالات الإعاقة لكل منهم، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو دمج ذوي الهمم في المجتمع من خلال توفير فرص عمل لهم في المنشآت التي يعمل بها بها 20 عاماً فأكثر وذلك لاستيفاء النسبة التي اقرها القانون رقم 10 لسنة 2018، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل .

 

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وقال اشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إنه استقبل في مكتبه بديوان المديرية 9 من الشباب ذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك لتوفير عقود عمل لهم بإحدى المنشآت العاملة في مدينة شرم الشيخ لاستيفاء نسبة ال 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة، في إطار توجيهات الوزير حسن شحاتة للمديريات من خلال اجتماعاته الدورية معهم بديوان الوزارة بالعمل على دمج تلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص بالمجتمع والمشاركة في عمليات التنمية.

 

وأكد مدير المديرية، حرص المديرية علي الاستمرار في توفير فرص عمل حقيقية لتلك الفئة من خلال أجهرتها التابعة من مكاتب التفتيش العمالي الميدانية وكذلك مكاتب السلامة والصحة المهنية، ومكاتب التشغيل المنتشرة في أرجاء المحافظة، لتلبية طلبات واحتياجات المواطنين، خاصة من ذوي الهمم، كما أن المديرية أعدت خطة لمتابعة تشغيل ذوى الهمم بالمنشآت بعد توقيع عقود العمل للتأكد من حصولهم علي حقوقهم ومستحقاتهم وسير العمل في سهولة ويسر دون أي معوقات أو صعوبات طبقًا لحالة الإعاقة الخاصة بكل منهم.

عقود عمل لذوي الهمم

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