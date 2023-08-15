الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5

قال الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن الفترة الماضية شهدت ظهور العديد من المتحورات الفرعية من أوميكرون، وجميعها لم يثبت وجود اختلاف كبير في الأعراض سوى سرعة الفيروس وقدرته على الانتشار.

أعراض متحور كورونا الجديد

وأضاف حداد في تصريحه لـ"الوفد"، أن المتحور الجديد EG.5، حاز اهتمام كبير من منظمة الصحة العالمية وعدد من الدول بسبب سرعة انتشاره وعدد الإصابات الكبيرة التي تم تسجيلها، وأعراضه تشبه متحور أوميكرون الخاصة بالجهاز التنفسي، وهي سيلان الأنف واحتقان الحلق وزكام وارتفاع درجة حرارة الجسم والمشاكل التنفسية.

وأكد استشاري الحساسية والمناعة، أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد، هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الحساسية، مشددًا على ضرورة حصولهم على جرعة تعزيزية من لقاح كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية وخاصة في التجمعات.