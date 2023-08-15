كأس العالم للسيدات.. موعد مباراة إسبانيا والسويد في نصف النهائي والقنوات الناقلة

يتقابل منتخب إسبانيا بنظيره السويد مساء اليوم، في المباراة التى تجمع المنتخبين في نصف نهائي كأس العالم للسيدات.

ونجحت منتخبات أستراليا، إنجلترا، إسبانيا، والسويد، فى حجز بطاقة التاهل إلى دور النصف نهائى لمونديال السيدات 2023، وضمنت المنتخبات الأربعة تواجدها في المربع الذهبي للبطولة.

موعد مباراة إسبانيا والسويد في نصف نهائي كأس العالم للسيدات

ويواجه منتخب إسبانيا لسيدات كرة القدم نظيره منتخب السويد اليوم الثلاثاء الموافق 15 من أغسطس 2023، في تمام الساعة 11:00 صباحا.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا والسويد

وتذاع مباراة منتخب إسبانيا ونظيره السويد عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium