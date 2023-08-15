الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كأس العالم للسيدات.. موعد مباراة إسبانيا والسويد في نصف النهائي والقنوات الناقلة

منتخب إسبانيا للسيدات
منتخب إسبانيا للسيدات

يتقابل منتخب إسبانيا بنظيره السويد مساء اليوم، في المباراة التى تجمع المنتخبين في نصف نهائي كأس العالم للسيدات.

 

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مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للسيدات

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كأس العالم للسيدات.. أستراليا تتأهل إلى نصف نهائي المونديال على حساب فرنسا

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إنجلترا تقصي كولومبيا وتتأهل لنصف نهائي كأس العالم للسيدات

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كأس العالم للسيدات.. منتخب السويد يتأهل رفقة إسبانيا للمربع الذهبي(فيديو)

 

ونجحت منتخبات أستراليا، إنجلترا، إسبانيا، والسويد، فى حجز بطاقة التاهل إلى دور النصف نهائى لمونديال السيدات 2023، وضمنت المنتخبات الأربعة تواجدها في المربع الذهبي للبطولة.

موعد مباراة إسبانيا والسويد في نصف نهائي كأس العالم للسيدات

ويواجه منتخب إسبانيا لسيدات كرة القدم نظيره منتخب السويد اليوم الثلاثاء الموافق 15 من أغسطس 2023، في تمام الساعة 11:00 صباحا.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا والسويد

وتذاع مباراة منتخب إسبانيا ونظيره السويد عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

 