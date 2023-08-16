كواليس جلسة زيزو ووالده مع مسؤولي الزمالك
كشف أحمد حسام ميدو، كواليس جلسة أحمد سيد زيزو ووالده مع مسؤولي نادي الزمالك.
إقرأ أيضًا..
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ليس هناك تقصير من أي شخص داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لحل أزمة الزمالك الحالية، لكن المشاكل كبيرة جدا"
وأضاف: "زيزو ووالده كان عندهم جلسة مع مسؤولي الزمالك، وكان زيزو له بعض المستحقات المتأخرة التي طالب بها، ومجلس الزمالك وعد بصرف تلك المستحقات الأسبوع المقبل"
واختتم: "الزمالك هيصرف بكرة 500 ألف دولار، والفلوس دي الزمالك هيصرف بيها مستحقات اللاعبين المتأخرة، وخوان كارلوس أوسوريو، والزمالك كل الفلوس اللي معاه دلوقتي 30 أو 35 مليون جنيه"