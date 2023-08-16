كواليس جلسة زيزو ووالده مع مسؤولي الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو، كواليس جلسة أحمد سيد زيزو ووالده مع مسؤولي نادي الزمالك.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ليس هناك تقصير من أي شخص داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لحل أزمة الزمالك الحالية، لكن المشاكل كبيرة جدا"

وأضاف: "زيزو ووالده كان عندهم جلسة مع مسؤولي الزمالك، وكان زيزو له بعض المستحقات المتأخرة التي طالب بها، ومجلس الزمالك وعد بصرف تلك المستحقات الأسبوع المقبل"

واختتم: "الزمالك هيصرف بكرة 500 ألف دولار، والفلوس دي الزمالك هيصرف بيها مستحقات اللاعبين المتأخرة، وخوان كارلوس أوسوريو، والزمالك كل الفلوس اللي معاه دلوقتي 30 أو 35 مليون جنيه"