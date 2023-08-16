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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كواليس جلسة زيزو ووالده مع مسؤولي الزمالك

زيزو
زيزو

كشف أحمد حسام ميدو، كواليس جلسة أحمد سيد زيزو ووالده مع مسؤولي نادي الزمالك.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ليس هناك تقصير من أي شخص داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لحل أزمة الزمالك الحالية، لكن المشاكل كبيرة جدا" 
وأضاف: "زيزو ووالده كان عندهم جلسة مع مسؤولي الزمالك، وكان زيزو له بعض المستحقات المتأخرة التي طالب بها، ومجلس الزمالك وعد بصرف تلك المستحقات الأسبوع المقبل" 
واختتم: "الزمالك هيصرف بكرة 500 ألف دولار، والفلوس دي الزمالك هيصرف بيها مستحقات اللاعبين المتأخرة، وخوان كارلوس أوسوريو، والزمالك كل الفلوس اللي معاه دلوقتي 30 أو 35 مليون جنيه"

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