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الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زيزو  و" نيولوك" جديد على البحر

زيزو على الشاطئ مستعرضا
زيزو على الشاطئ مستعرضا

التقط أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك صورًا له أثناء قضاء إجازته الصيفية على أحد الشواطئ.

وحرص النجم الزملكاوي على مشاركة جمهوره ومتابعيه ، عبر صفحته الشخصية "إنستجرام".

وظهر زيزو علي شاطئ البحر، مستعرضا عضلاته،  في شكل نال اعجاب محبيه وعشاقه في مصر وخارجها.

وقرر الجهاز الفني للفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.