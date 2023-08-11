زيزو  و" نيولوك" جديد على البحر

التقط أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك صورًا له أثناء قضاء إجازته الصيفية على أحد الشواطئ.

وحرص النجم الزملكاوي على مشاركة جمهوره ومتابعيه ، عبر صفحته الشخصية "إنستجرام".

وظهر زيزو علي شاطئ البحر، مستعرضا عضلاته، في شكل نال اعجاب محبيه وعشاقه في مصر وخارجها.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.