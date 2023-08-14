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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

على أنغام جانا الهوى ..الخليج السعودي يعلن التعاقد مع محمد شريف

محمد شريف
محمد شريف

أعلن نادي الخليج السعودي التعاقد مع محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري وذلك لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الخليج عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو لابرز أهداف محمد شريف مع الأهلي معلقا: " يا رامـيني بسـحر عنـيك الاتنـين ، ما تقـولي واخـدني ورايـح فيـن ؟ «مـحمد شـريف» ..خلجـاوياً لمدة مـوسمين ".
 

وكان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي أعلن  عن الموافقة على بيع اللاعب محمد شريف إلى نادي الخليج السعودي ، جاء ذلك بعد الرجوع إلى مارسيل كولر، للحفاظ على احتياجات الفريق الفنية.

ولعب محمد شريف مع الاهلى 151 مباراة بجميع المسابقات  نجح خلالها في تسجيل 58 هدفًا وصناعة 11.
وتوج محمد شريف مع الأهلي 13 بطولة وهم 3 بطولات للدوري المصري ، 3 سوبر مصري ، 3 ألقاب كأس مصر ، 2 دوري أبطال أفريقيا ، 2 سوبر أفريقيا ، بجانب برونزية كأس العالم مع النادي الأهلي.

ولعب مع منتخب مصر 18 مباراة دولية سجل خلالهما خمسة أهداف.

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