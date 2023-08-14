الأهلي يوافق على بيع محمد شريف لـ«الخليج السعودي»

أعلن الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن الموافقة على بيع اللاعب محمد شريف إلى نادي الخليج السعودي.

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جاء ذلك بعد الرجوع إلى مارسيل كولر، للحفاظ على احتياجات الفريق الفنية.

ولعب محمد شريف مع الاهلى 151 مباراة بجميع المسابقات نجح خلالها في تسجيل 58 هدفًا وصناعة 11.

وتوج محمد شريف مع الأهلي 13 بطولة وهم 3 بطولات للدوري المصري ، 3 سوبر مصري ، 3 ألقاب كأس مصر ، 2 دوري أبطال أفريقيا ، 2 سوبر أفريقيا ، بجانب برونزية كأس العالم مع النادي الأهلي.

ولعب مع منتخب مصر 18 مباراة دولية سجل خلالهما خمسة أهداف.