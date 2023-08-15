أول تعليق من البيئة على ضبط طيور الفلامنجو بأحد مقاهى الإسكندرية (فيديو)

أكد دكتور سامح رياض، رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، أن قانون البيئة المصري حدد إشتراطات مع بعض الحيوانات المهددة بالإنقراض، منها طائر “الفلامنجو”.

قال سامح رياض، أنه بعد معرفة وجود بعض من طيور الفلامنجو في أحد المقاهي بالإسكندرية، تم على الفور مصادرة الطيور، وسيتم ايداعها في حديقة الحيوان، مع توقيع عقوبات على من اقتنى تلك الطيور.

مصادرة طيور الفلامنجو المضبوطة وتسليمها لحديقة الحيوان بالإسكندرية

وتابع رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، أنه تم تحرير محضر بقسم شرطة البيئة بالواقعة ومصادرة طيور الفلامنجو المضبوطة وتسليمها لحديقة الحيوان بالإسكندرية لحين صدور قرار النيابة بالتصرف فى هذا الشأن.