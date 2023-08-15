أعراض انخفاض هرمون الإستروجين عند النساء.. اضطرابات النوم أبرزها

هرمون الإستروجين هو هرمون يلعب دورًا في الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي، في الإناث ، يساهم في الصحة الإنجابية والثدي ، من بين وظائف أخرى.

يساهم الإستروجين في الصحة الإدراكية ، وصحة العظام ، ووظيفة الجهاز القلبي الوعائي ، والعمليات الجسدية الأساسية الأخرى، ومع ذلك ، فإن معظم الناس يعرفون ذلك لدوره جنبًا إلى جنب مع البروجسترون في الصحة الجنسية والإنجابية للإناث.

وينتج المبيض والغدد الكظرية والأنسجة الدهنية هرمون الاستروجين، يحتوي كل من أجسام الإناث والذكور على هذا الهرمون ، لكن الإناث تخلق المزيد منه.

أسباب انخفاض هرمون الإستروجين

عادةً ما تبدأ مستويات هرمون الإستروجين في الانخفاض خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث وهي الفترة التي تسبق سن اليأس، ولكن هناك العديد من الأسباب الأخرى، والتي قد تؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون الإستروجين، والتي تشمل ما يأتي:

الرضاعة الطبيعية.

علاجات السرطان.

الولادة.

المعاناة من اضطرابات الأكل.

إجراء عملية استئصال الرحم.

أعراض انخفاض هرمون الإستروجين

تختلف مستويات الهرمونات من شخص لآخر وخاصةً مع اختلاف الأيام والأوقات، فمثلًا تحدث بعض التغييرات في مستويات هرمون الإستروجين خلال الدورة الشهرية، وهذه التغييرات تصبح غير منتظمة في المرحلة التي تسبق سن اليأس، وبمجرد الوصول لمرحلة سن اليأس تختفي هذه التغييرات بشكل تام!

وتشمل أبرز أعراض انخفاض مستويات هرمون الإستروجين الشائعة ما يأتي:

ضباب الدماغ ومشكلات في التركيز.

انخفاض الدافع الجنسي.

الهبات الساخنة.

عدم انتظام الدورة الشهرية.

تغيرات في المزاج.

اضطرابات النوم.

جفاف المهبل.