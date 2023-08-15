قبول 70 طالبة بالمدرسة الرياضية بنات فى الفيوم

اعتمدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم النتيجة النهائية لاختبارات القبول للصف الأول الاعدادي بالمدرسة الرياضية الاعدادية للبنات بالفيوم للعام الدراسي 2024/2023م ، بحضور الدكتور محمد البشيهي موجة عام التربية الرياضية بالمديرية ، والكابتن ايفون مكرم مدير المدرسة الرياضية بنات بالفيوم ، والكابتن تسنيم مختار وكيل المدرسة الاعدادية الرياضية بنات بالفيوم .

حيث بلغ عدد المتقدمين للمدرسة الرياضية الإعدادية بنات بالفيوم 298 طالبة ، وتم قبول 70 طالبة.

بطولة العاب القوى

ومن جهه اخرى شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (المدرسة الرياضية بنين) في بطولة الجمهورية تحت ١٨ سنة لألعاب القوى. وتأهل لاعبو المدرسة الرياضية بنين للمشاركة في بطولة الجمهورية تحت ١٨سنة لالعاب القوى والتأهل للبطولة العربية بعمان بعد حصولهم علي المركز الاول والميداليات الذهبية .

حقق لاعبو المدرسة الرياضية بنين , الطالب زياد شريف أنيس - مركز أول ١٠٠٠٠م مشي فى زمن ٤٦،٤٥ق ,والطالب محمد فوزي - مركز أول ١٥٠٠م فى زمن ٢.،٤ق والطالب يوسف بدر - مركز ثالث ٨٠٠م فى زمن ٢.،٢ق .

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة لأبطال المدرسة الرياضية بنين ، وإدارة المدرسة وتوجية التربية الرياضية، ومدرب المدرسة الكابتن مصطفى المراكبي ، و رضا فاروق مدير المدرسة ، والدكتور محمد البشيهي موجه عام التربية الرياضية ، و هشام أبو عوف مدير إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، وتحقيق المركز الأول و الثالث فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى.

وكانت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ،قد تابعت امتحانات الطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم ، بحضور محمد عبدالسلام مدير إدارة التعليم الفني بالمديرية، و محمود الباهي مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية.

تم متابعة مقارات اللجان، بمدرسة الفيوم التجارية للبنات بغرب الفيوم ، والمدرسة الفنية بنات الجديدة ، والمدرسة الفنية بنات بالحادقة، والمدرسة الفنية بنات للتعليم والتدريب المزدوج.

وتم اليوم البدء فى إجراء الاختبارات إلكترونيا للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج .