أحمد عيد .. صفقة جديدة للنادى المصرى

أنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات التعاقد مع أحمد عيد لاعب منتخب مصر الأوليمبي لمدة ثلاثة والبالغ من العمر 22 عامًا ويشغل مركز الظهير الأيمن وهو أحد العناصر الأساسية في تشكيلة منتخب مصر الأوليمبي وصيف بطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات تحت 23 عامًا التي أقيمت مؤخرا بالمملكة المغربية والمتأهل لأوليمبياد 2024 بباريس ، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر .

وكانت إدارة المصري قد أعلنت ضم باهر المحمدي قادمًا من صفوف فريق الإسماعيلي لمدة 4 مواسم بعد سداد قيمة الشرط الجزائي مع ناديه ، وينضم اللاعبين للجدد سمير فكري لاعب خط وسط الداخلية وميدو جابر لاعب خط وسط سيراميكا كليوباترا ومحمد الشامي مهاجم الإسماعيلي ، ومن المنتظر الإعلان خلال الساعات القادمة عن صفقتين جديدتين مع الفريق البورسعيدى .